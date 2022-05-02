تعرض هواتف رئيس وزراء اسبانيا ووزيرة الدفاع لتجسس 'خارجي'

ووصفت الحكومة في بيان، التنصت على الهواتف المحمولة لرئيس الوزراء الإسباني ووزيرة الدفاع، باستخدام برنامج التجسس بيغاسوس، بأنه "تدخل غير شرعي".

وبحسب وكالة "فرانس برس" أكد فيليكس بولانوس، وزير شؤون الرئاسة الإسبانية، النبأ، قائلا: "هذا ليس افتراضا، إنها وقائع خطرة للغاية سجلت في العام 2021"، مضيفا: "نريد أن تتحقق العدالة".

