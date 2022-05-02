وزيرة الخارجية الألمانية تؤكد تأييد بلادها لحظر واردات النفط الروسية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك تأييد بلادها لحظر واردات النفط الروسية.



وقالت الوزيرة في تصريحات لشبكة "إيه آر دي" الألمانية الإعلامية إن هناك "استعداداً" الآن لخوض سنوات عديدة بدون النفط الروسي، مشيرة في ذلك إلى عقود توريد جديدة، موضحة أنه قبل أسابيع قليلة ما كان من الممكن تحمل عواقب وقف فوري لواردات النفط الروسي.

وتراجعت حصة النفط الروسي من النفط المستهلك في ألمانيا من 35 إلى 12% في غضون أسابيع قليلة منذ بدء الحرب الروسية ضد أوكرانيا، حسبما جاء في التقرير المرحلي الجديد للحكومة الألمانية بشأن أمن الطاقة.

وبتأييد ألمانيا لحظر النفط، يتزايد الضغط على الدول الأعضاء المتبقية في الاتحاد الأوروبي، التي لا تزال ممانعة لهذه الخطوة.

وفي اجتماع طارئ اليوم الاثنين يناقش وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي، من بين أمور أخرى، وقف روسيا لصادراتها من الغاز إلى بولندا وبلغاريا.