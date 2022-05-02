اخبار العالم

زيلينسكي يؤكد أن أوكرانيا تخسر عشرات الملايين من الأطنان من الحبوب

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر زيلينسكي يؤكد أن أوكرانيا تخسر عشرات الملايين من الأطنان من الحبوب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الاثنين إن أوكرانيا قد تخسر عشرات الملايين من الأطنان من الحبوب بسبب حصار روسيا لموانئها على البحر الأسود، مما يؤدي إلى أزمة غذائية ستؤثر على أوروبا وآسيا وأفريقيا.

 

وأبلغ زيلينسكي برنامج (60 دقيقة) الإخباري الأسترالي "روسيا لا تسمح للسفن بالدخول أو الخروج، إنها تسيطر على البحر الأسود. روسيا تريد أن توقف اقتصاد بلادنا بالكامل".

 

وأوكرانيا مُصدر رئيسي للحبوب والمنتجات الغذائية الأخرى وكذلك المعادن.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا