قلق صيني من تزايد التوترات في شبه الجزيرة الكورية.. ماذا حدث؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

قال المبعوث الصيني لشؤون شبه الجزيرة الكورية، لدى وصوله لإجراء محادثات في سول هذا الأسبوع، إن بكين تشعر بقلق بشأن الوضع المتوتر في شبه الجزيرة الكورية مضيفا أنه لا بد من معالجة مظاهر التوترات وأسبابها الجذرية.



وأجرت كوريا الشمالية سلسلة من تجارب الأسلحة هذا العام ابتداء من الصواريخ التي تفوق سرعة الصوت إلى الصواريخ الباليستية العابرة للقارات وسط تعثر محادثات نزع السلاح النووي.

ولم تكن كوريا الشمالية قد أجرت تجارب لصواريخ باليستية عابرة للقارات أو أسلحة نووية منذ عام 2017. ويقول مسؤولون في سول وواشنطن إن هناك مؤشرات على استعدادات لإجراء تجربة نووية جديدة.

وقال الممثل الخاص للحكومة الصينية لشؤون شبه الجزيرة الكورية ليو شياو مينغ، للصحافيين في مطار سول في ساعة متأخرة من مساء الأحد إنه يجب الاعتراف "بالمخاوف المشروعة والمنطقية لجميع الأطراف" من أجل التوصل إلى تسوية سياسية.

وقال في تلخيص لتصريحاته على تويتر "ندعو جميع الأطراف إلى التحلي بهدوء وضبط النفس ولا نوافق على أفعال أي طرف يمكن أن تؤدي إلى تصعيد التوتر".