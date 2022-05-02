الشيخ محمد بن راشد وولي عهد أبوظبي يستقبلان حكام الإمارات وأولياء العهود بمناسبة عيد الفطر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

رفع حكام الإمارات الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد وأولياء العهود ونواب الحكام أسمى آيات التهاني والأمنيات إلى رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بمناسبة عيد الفطر، داعين المولى عز وجل أن ينعم عليه بموفور الصحة والعافية والسعادة والعمر المديد ويبقيه ذخرا للوطن وقائداً لمسيرة عزه ورفعته ومعززاً لمكتسباته.



جاء ذلك خلال استقبال نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الإثنين، في قصر المشرف الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وأولياء العهود ونواب الحكام.

حكام الإمارات

فقد استقبل الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد، كلاً من عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وعضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة الشيخ حمد بن محمد الشرقي، وعضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين الشيخ سعود بن راشد المعلا، وعضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة الشيخ سعود بن صقر القاسمي.

وتبادل جميعهم خلال اللقاء الأحاديث الأخوية الودية بهذه المناسبة السعيدة، ودعا الجميع بهذه المناسبة المباركة المولى عز وجل أن يحفظ دولة الإمارات أرض الخير والعطاء ويديم عليها نعم الأمن والأمان والرخاء وأن يوفق خطواتها في مسيرتها المباركة نحو التقدم والازدهار الذي تنشده لأبنائها وأجيالها المقبلة وما تسعى إلى تحقيقه من طموحات وتطلعات.

حضر اللقاء، ممثل الحاكم في منطقة العين الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان والشيخ سرور بن محمد آل نهيان، ونائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، وممثل حاكم أبوظبي الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، ومستشار الأمن الوطني الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ووزير الخارجية والتعاون الدولي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وعضو المجلس التنفيذي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، بجانب عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.