المجر تؤكد أنها تعارض أي حظر من الاتحاد الأوروبي على واردات النفط والغاز الروسية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

قال المتحدث باسم الحكومة المجرية زولتان كوفاكس اليوم الاثنين إن المجر ما زالت تعارض أي حظر من جانب الاتحاد الأوروبي على واردات النفط والغاز الروسية.



وذكر كوفاكس في رد بالبريد الإلكتروني على أسئلة لرويترز "الموقف المجري بشأن أي حظر للنفط والغاز لم يتغير .. لا نؤيده".

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الاثنين إن أوكرانيا قد تخسر عشرات الملايين من الأطنان من الحبوب بسبب حصار روسيا لموانئها على البحر الأسود، مما يؤدي إلى أزمة غذائية ستؤثر على أوروبا وآسيا وأفريقيا.

وأبلغ زيلينسكي برنامج (60 دقيقة) الإخباري الأسترالي "روسيا لا تسمح للسفن بالدخول أو الخروج، إنها تسيطر على البحر الأسود. روسيا تريد أن توقف اقتصاد بلادنا بالكامل".

وأوكرانيا مُصدر رئيسي للحبوب والمنتجات الغذائية الأخرى وكذلك المعادن.