الرئيس السيسي يوجه رسالة لأبطال مسلسلي "الاختيار وعائدون"



الشارقة - اميمة ياسر - أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الاثنين عن شكره لأبطال مسلسلي الاختيار وعائدون، وقال "إن ما قدمتموه جزء كبير لصالح أبطال وشهداء ضحوا من أجل مصر".



وقال الرئيس السيسي ـ في مداخلة له خلال مشاركته أسر وأبناء الشهداء احتفالية عيد الفطر المبارك ـ "فرصة أننا في يوم العيد نقول لكم كل سنة وأنتم طيبين ونشكركم".



وأوضح الرئيس السيسي: عايز أقولكم على حاجة اللي انتوا عملتوه جزء كبير منه لصالح الشهداء واللي حصل عشان خاطر مصر تعيش، والتاريخ ما نسبهوش لحد.



وقال السيسي: "والله والله والله كنا حريصين أن لا يسقط أي شخص أو يحدث تصادم دايما، اللي سجلتوا وبلغتوه للناس ده هو الحقيقة وبقول لكل ولاد وأبناء مصر أعوا تفتكروا إن هم سقطوا في معركة طغيان.. لم نعتد على أحد، وكل كلمة اتقالت عن واقع نقلتوه للناس كلها علشان الناس الصغيرة دي يعرفوا إنهم أبناء الشهداء اللي حرصوا على البلد دي، ومحدش ييضع قيمة اللي هما عملوه".



وتابع: شوفتوا قد ايد إيه.. انتوا ما تعرفوش انتوا عملتوا إيه.. تصدقوا بالله حتى البيان اللي كتبناه لحد آخر لحظة.. وما قولناش فيه جماعة إرهابية، وفي ناس كتير مش مصدقه ده.



وأضاف، اللي عملناها في 2013 حاولنا نحل المسألة بالمودة لكن للأسف ما حصلش.. وربنا يكفينا أهل الشر وبقول للمصريين خلوا بالكم من البلد دي، ومحدش كان هيقدر يهدمها.