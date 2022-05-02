النائب حازم الجندى: "الاختيار3" عمل وطنى بامتياز.. وقضية الوعى تمس الأمن القومى

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القاهرة - سامية سيد - وجه المهندس حازم الجندى عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى والشعب المصرى وأسر الشهداء من الجيش والشرطة، التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك أعاده الله على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى كان صادقا كل الصدق وهو يتحدث عما جرى قبيل ثورة 30 يونيو، لافتا إلى أن مسلسل "الاختيار 3"، كان عملا قويا في توضيح حقيقة كثير من الأحداث والمواقف الشريفة للجيش والشرطة في مواجهة عناصر الإخوان.

وقال الجندى، أن قضية الوعى أمر وحيوى وهام للغاية، فهى تمس الأمن القومى المصرى، كما أن الدراما تشكل وعى الصغار والكبار وتؤثر بشكل كبير في زيادة الحمية الوطنية لدى الشباب، ومن ثم كان لزاما على صناع الدراما أن يقوموا بعمل شيق يسرد الواقع بكل أمانة ويحكى للمصريين عن كواليس واحدة من أهم الثورات في العصر الحديث، والتي عزلت جماعة تتخذ من الدين ستارا لأعمالها الإرهابية.

أضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مسلسل الاختيار عمل ناجح بامتياز ولمس قلوب المصريين، وكشف الكثير من الحقائق عن جماعة الإخوان وتهديداتها ضد الجيش والشرطة والدولة المصرية، مؤكدا أن الإعلام والفن عليهما دورا كبيرا في تشكيل وعى المصريين، ويجب أن تكون قضية الوعى هي شغلهم الشاغل خلال المرحلة الحالية من عمر البلاد.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حرص على توجيه التحية إلى أبطال مسلسل "الاختيار 3"، وأبطال مسلسل "العائدون"، قائلا: "مش هتمشوا.. وفرصة أن فى يوم العيد أن إحنا أولا نقولكم كل سنة وأنتم طيبين.. ونشكركم"".

وتابع الرئيس خلال احتفالية عيد الفطر اليوم الإثنين، قولنا أن التاريخ مش هنسيبه لحد.. والله والله والله احنا كنا حريصين على أن لا يسقط ولا يحصل تصادم – فى إشارة إلى ثورة 30 يونيو.. اللى عملتو وسجلتو وطلعتو للناس والله دى الحقيقة.. الحقيقة.. حاولنا وكل كلمة اتقالت دى كانت عبارة عن واقع نقلتوه.. لكل الناس.. علشان الولاد الصغير دول لما يكبروا ولما يقولوا ابناء الشهداء والابطال اللى حافظوا على البلد دي.. محدش يزيف ويشوه تاريخهم.. ويضيع قيمة اللى هما عملوا".

وأكمل الرئيس السيسى: "شوفتوا قد ايه عمل درامى بألف كتاب.. وبألف ساعة.. حوار انتوا متعرفوش انتوا عملتوا ايه.. تصدقوا بالله حتى البيان اللى اتكتب فى 2013.. كنا حريصين على عدم الصدام.. لا قولنا عزل رئيس.. ولا قولنا فيه جماعة إرهابية ولا أى حاجة.. حتى البيان اتكتب بس مش ياخد باله.. بقول الكلام ده لكم.. حرصنا لأجل خاطر الحقيقة والصدق والأمانة.. وأنه مش تتشوه القيمة الكبيرة اللى عملها المصريين فى 2013".