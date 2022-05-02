شكرا لقرائتكم خبر عن الاستخبارات البريطانية : روسيا تكبدت خسائر فادحة في قوتها القتالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت الاستخبارات العسكرية البريطانية اليوم الاثنين أن روسيا تكبدت خسائر فادحة في قوتها القتالية منذ غزوها لأوكرانيا قبل أكثر من تسعة أسابيع.

وقالت وحدة استخبارات وزارة الدفاع في أحدث تقييم لها بشأن الحرب في أوكرانيا إن موسكو نشرت في البداية أكثر من 120 مجموعة من الكتائب التكتيكية، أي ما يعادل 65% تقريبا من إجمالي قواتها البرية.

وأفادت لندن بأنه من المرجح أن أكثر من 25% من تلك الوحدات الروسية لم تعد لائقة للقتال الآن. وأضافت أنه بشكل خاص، تعرضت بعض قوات النخبة - بما في ذلك فرق المظلات - لنوع من أعلى معدلات الاستنزاف.

وجاء في التحديث المنشور عبر تويتر: "من المحتمل أن تستغرق روسيا سنوات لإعادة تشكيل هذه القوات".