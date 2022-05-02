شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلي .. 3 مصابين جراء مواجهات عنيفة في عيد العمال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أُصيب ثلاثة أشخاص بالرصاص وأوقف اثنان آخران في مواجهات عنيفة الأحد في سانتياغو في تشيلي، أثناء تظاهرة بمناسبة عيد العمال الذي يُحتفي به في الأول من مايو.

ووقعت حوادث أثناء المسيرة التي نظّمتها مجموعة نقابية في سانتياغو. فقد أضرم متظاهرون النار في حواجز ودخل بعضهم إلى متاجر وتواجهوا مع تجار.

وقال قائد الشرطة الوطنية انريكي مونراس "حصلت مواجهات بين تجار شوارع استخدموا للأسف أسلحة نارية وجرحوا ثلاثة أشخاص، هم امرأتان ورجل".

وأكدت الشرطة توقيف أجنبيَين اثنين يُشتبه في أنهما أطلقا النار. وفتحت النيابة العامة تحقيقًا.

وقال رئيس تشيلي غابرييل بوريك "يُحول العنف إلى أمر عادي، لا يمكن أن نسمح لعصابات إجرامية بالسيطرة على شوارع بلادنا".