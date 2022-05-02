تعرف إلى أهم المباريات المنتظرة في عيد الفطر 2022

بغداد - ياسين صفوان - عادة ما يشهد عيد الفطر في السنوات الأخيرة فترة توقف دولي عقب الموسم الأوروبي، ولم يكن الأمر شائقا لعشاق الساحرة المستديرة إلا في عام 2018 عندما تزامن عيد الفطر مع كأس العالم.

الإثارة تعود لأيام عيد الفطر المبارك هذا العام؛ إذ ستُقام خلاله المباريات الختامية للموسم الأوروبي في أهم البطولات والدوريات، ولعل أبرزها الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا 2022.



وفي الأسطر التالية، نتعرف إلى أهم المباريات التي ستُقام في عيد الفطر، سواء في الدوريات والمسابقات الأوروبية أو في وطننا العربي وبطولاته ذات الشعبية الكبيرة.

ما هو موعد عيد الفطر 2022؟

موعد عيد الفطر المبارك في جميع البلاد العربية هو يوم الإثنين 2 مايو/ أيار 2022، ويتوافق أول يوم فيه مع غرة شهر شوال لعام 1443 هجريًا، ويمتد لـ3 أيام وينتهي في 4 مايو 2022.

ما هي أهم المباريات في عيد الفطر 2022؟

عيد فطر ساخن ينتظره عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم، ويكمن الحدث الكروي الأبرز خلاله في مباراتي إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022، واللتين ستجمعان بين ليفربول الإنجليزي وفياريال الإسباني في ثاني أيام العيد، وبين ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي في ثالث أيام العيد.

يشهد أول أيام العيد ختام جولات الأسبوع في الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني والدوري الإيطالي، وستكون اللقاءات منتظرة خاصةً في الكالتشيو والبريميرليغ.

عربيًا، سنكون على موعد مع عودة الدوري السعودي من جديد في ثاني أيام العيد بالتزامن مع إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022، كما ننتظر قمة بين العين وشباب الأهلي في نهائي كأس الخليج العربي 2022 في ثالث أيام العيد، وأيضًا ستُقام مباريات قوية في الدوري التونسي.

جدول مباريات عيد الفطر 2022

أول أيام عيد الفطر

المباراة الموعد القنوات الناقلة البطولة

أتالانتا- ساليرنيتانا 20:45 مصر، 21:45 العراق Lega Serie A YouTube الدوري الإيطالي

مانشستر يونايتد - برينتفورد 21:00 مصر، 22:00 العراق beIN Sports 1 HD Premium الدوري الإنجليزي

خيتافي - ريال بيتيس 21:00 مصر، 22:00 العراقbeIN Sports HD 1 الدوري الإسباني

