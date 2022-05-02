الحكومة الإسبانية: تنصت "خارجي" على هواتف رئيس الوزراء ووزيرة الدفاع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت الحكومة الإسبانية اليوم الإثنين عن تعرض هواتف رئيس الوزراء بيدرو سانشيز ووزيرة الدفاع مارغاريتا روبلس عبر برنامج بيجاسوس.



وتعرضت هواتف سانشيز وروبلس لعمليات تنصت "خارجية" و"مخالفة للقانون بواسطة برمجية بيجاسوس بحسب إعلان رسمي للحكومة.

وقال وزير الشؤون الرئاسية فيليكس بولانيوس خلال مؤتمر صحفي عقد على عجلة "هذه ليست افتراضات" متحدثا عن وقائع "خطرة للغاية" سجلت في العام 2021.

وكان برنامج بجاسوس المثير للجدل قد فجر توترات عدة منذ أن برز اسم شركة "إن إس أو" الإسرائيلية إلى الواجهة بعد تقارير أفادت بأن عشرات الآلاف من الناشطين الحقوقيين والصحفيين والسياسيين ورجال الأعمال في كل أنحاء العالم أدرجوا كأهداف محتملة للبرنامج الذي طورته.

وبمجرد تنزيل البرنامج على هاتف جوال، يتيح "بيجاسوس" التجسس على مستخدم الهاتف من خلال الاطّلاع على الرسائل والبيانات والصور وجهات الاتصال وتفعيل الميكروفون والكاميرا عن بُعد.

وبعد كشف الفضيحة، تباينت ردود الفعل فرفعت دعاوى من أشخاص اعتبروا أنهم ضحايا عمليات التجسس أو دول رأت أنها اتهمت عن غير حق.