شاهد.. الملك سلمان يهنئ بـ"العيد السعيد" ويؤدي صلاة الفطر بالحرم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

هنأ العاهل السعودي الملك سلمان بن العزيز آل سعود، عبر تغريدة بموقع تويتر، اليوم الإثنين، بعيد الفطر المبارك، متمنيا أن يكون بهجة للجميع



وكتب الملك سلمان عبر حسابه بموقع تويتر:نحمد الله أن أكرمنا بصيام شهر رمضان وقيامه، وبلّغنا عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعليكم باليُمن والمسرات، ونشكره سبحانه وتعالى على ما آتانا من الخير والنِّعم، سائلين المولى أن يجعل هذا العيد السعيد بهجة لوطننا وأمتنا والعالم أجمع".

وأدى الملك سلمان قبل ذلك صلاة عيد الفطر المبارك بالمسجد الحرام مع جموع المصلين، بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والأمراء، وكبار المسؤولين والشخصيات العلمية والدينية.

وفي وقت سابق وجه العاهل السعودي كلمة إلى المواطنين والمقيمين في المملكة، والمسلمين في دول العالم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، الذي قال إنه "فرصة لسمو الأخلاق، والتآلف والتآخي والتسامح والعفو"، راجيا أن "يبهج به صدورنا، وأن يعيننا جميعاً لتحقيق مقاصده من إظهار السرور والفرح".

وأشار الملك سلمان إلى إرساله تهنئة العيد من جوار بيت الله الحرام، وقال : "كل عام وأنتم بخير، وأعاد الله علينا وعليكم العيد ونحن نرفل بثياب الأمن والأمان والصحة والسعادة، كما نسأله سبحانه أن يحفظ بلادنا وبلدان العالم من كل شرٍ ومكروه. ونحمد الله على ما أنعم به علينا وعليكم، من صيام شهر رمضان المبارك وقيامه وأن يتقبل من الجميع صالح الأعمال".