قرينة الرئيس بايدن تلتحق بقطار الدعم الأمريكي لأوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مايو 2022

تعتزم قرينة الرئيس الأمريكي جيل بايدن زيارة رومانيا وسلوفاكيا للقاء نازحين أوكرانيين في إشارة جديدة على دعم بلادها لكييف.



وقال مكتب سيدة الولايات المتحدة الأولى إنها ستزور رومانيا وسلوفاكيا في الفترة من 5 إلى 9 مايو/ أيار للاجتماع مع عسكريين أمريكيين وموظفي السفارة وآباء وأطفال أوكرانيين نازحين وعاملين في مجال الإغاثة الإنسانية ومعلمين.

ووافق يوم أمس الأحد الاحتفال في الولايات المتحدة بعيد الأم.

وقال مكتب بايدن إن "جيل ستلتقي بأمهات وأطفال أوكرانيين أجبروا على الفرار من منازلهم بسبب الحرب الروسية ضد أوكرانيا".

وتصف موسكو المعارك الدائرة في أوكرانيا بأنها "عملية عسكرية خاصة" تهدف إلى حماية المدنيين الناطقين بالروسية في البلد السوفيتي السابق،مع سيطرة ما تقول روسيا أنهم نازيون جدد على مفاصل الحكم في كييف.

وستلتقي زوجة الرئيس جو بايدن مع عسكريين أمريكيين في قاعدة ميخائيل كوجالنيسو الجوية في رومانيا في 6 مايو/ أيار قبل التوجه إلى بوخارست للقاء مسؤولين في الحكومة الرومانية وموظفي السفارة الأمريكية وعاملين في مجال المساعدات الإنسانية ومعلمين يعملون مع الأطفال الأوكرانيين النازحين.

وقال مكتبها إن الرحلة تشمل أيضا التوقف في مدن براتيسلافا وكوسيتش وفيسن نيميكي السلوفاكية حيث ستلتقي بمسؤولين حكوميين ولاجئين وموظفي إغاثة.

وتعد زيارة قرينة الرئيس الأمريكي أحدث استعراض من كبار ممثلي الولايات المتحدة لدعم أوكرانيا والدول المجاورة التي تساعد اللاجئين الأوكرانيين.