الرئيس الأوكراني يأمل في استمرار عمليات الإجلاء من ماريوبول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

رحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعملية الإجلاء الناجحة للمدنيين من مصنع أزوفستال للصلب المحاصر في مدينة ماريوبول الساحلية.



وقال زيلينسكي في رسالة عبر الفيديو ليل الأحد "آمل أن يجري غدا (الاثنين) تلبية جميع الشروط اللازمة لمواصلة إجلاء الناس من ماريوبول"، مضيفا أن الخطة كانت أن يبدأ الإجلاء في الساعة 8 صباحا بالتوقيت المحلي (0500 بتوقيت جرينتش).

وتابع الرئيس الأوكراني "سنستمر في بذل قصارى جهدنا لإجلاء مواطنينا من أزوفستال ومن ماريوبول بشكل عام".

وأضاف أن "تنظيم مثل هذه الممرات الإنسانية هو أحد عناصر عملية التفاوض الجارية. الأمر معقد للغاية. ولكن مهما كان صعبا، فقد تم إنقاذ أكثر من 350 ألف شخص من مناطق القتال".

وقال زيلينسكي في وقت سابق إنه تم نقل مجموعة أولية تقدر بنحو 100 مدني من مباني مصنع أزوفستال.

وأكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أنها تعمل مع الأمم المتحدة على نقل المدنيين المحاصرين عبر ممر آمن.

ووفقا لمسؤولين أوكرانيين، فقد تعرض ألف مدني تقريبا للحصار داخل شبكة مترو الأنفاق بالمصنع. وتقول روسيا إن حوالي 2500 عسكري أوكراني و"مرتزق أجنبي" أيضا داخل مصنع الصلب.