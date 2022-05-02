شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انفجاران في منطقة بيلغورود الروسية.. ولا أنباء عن سقوط ضحايا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

سمع دوي انفجارين قويين في مدينة بيلغورود جنوب غربي روسيا في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، حسبما أفادت تقارير إخبارية محلية.



ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن منشور عبر منصة تيليغرام للحاكم الإقليمي فياتشيسلاف جلادكوف جاء فيه: استيقظت على صوت انفجارين قويين قبل نصف ساعة".

وأضاف جلادكوف "وفقا لمركز مواجهة الأزمات، ليس هناك تقارير حول وجود ضحايا أو أضرار"، مشيرا إلى "نشر عدد من الصور تظهر وميضا في السماء عبر وسائل التواصل الاجتماعي".