وزير خارجية اليابان يهنئ المسلمين بعيد الفطر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

وجّه وزير خارجية اليابان يوشيماسا هاياشي رسالة تهنئة للعالم الإسلامي بمناسبة عيد الفطر السعيد أكد فيها عزمه على مواصلة الجهود لتعزيز العلاقات الثنائية مع العالم الإسلامي، معربا عن أمله في توثيق التعاون لمواجهة التحديات وتحقيق الازدهار والسلام إقليمياً وعالمياً.



وجاء في رسالة التهنئة الرسمية التي وزعتها وزارة الخارجية في طوكيو، "بمناسبة عيد الفطر هذا العام، أود أن أتقدم بأطيب تمنياتي لجميع المسلمين في جميع أنحاء العالم، حتى في خضم الصعوبات الناجمة عن وباء كوفيد-19، عززت اليابان والدول الإسلامية العلاقات بشكل مطرد في مجموعة واسعة من المجالات بما في ذلك السياسة والأمن والاقتصاد والثقافة، لقد تحولت الأزمة غير المسبوقة إلى فرصة لإظهار مرونة صداقتنا وثقتنا، وهو أمر مشجع للغاية".

وأضاف الوزير هاياشي: ولتعزيز علاقاتنا وتعميق تعاوننا، فإنني عازم على مواصلة الجهود الدبلوماسية الاستباقية، مع التركيز على قيمنا المشتركة المتمثلة في التسامح والوئام، وبالنظر إلى حقبة ما بعد "كوفيد-19"، آمل بصدق أن تعمل اليابان والدول الإسلامية معاً بشكل أوثق في مواجهة التحديات المختلفة والمساهمة في السلام والاستقرار والازدهار على الصعيدين الإقليمي والدولي.