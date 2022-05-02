شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قيادات الإمارات يتلقون برقيات تهنئة من قادة الدول العربية والإسلامية بمناسبة عيد الفطر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تلقى رئيس الامارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، برقيات تهنئة بمناسبة عيد الفطر السعيد، من ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية.



كما تلقى نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقيات تهنئة مماثلة بمناسبة عيد الفطر السعيد من ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية ورؤساء الوزراء