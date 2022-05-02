الرئيس السيسى: "قسما بجلال الله.. لمدة 45 دقيقة.. الشاطر بيهدد البلد والجيش بالقتل.. وهذه كلماته"

الشارقة - اميمة ياسر -

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن تهديد خيرت الشاطر للقوات المسلحة، قائلآ: "المرة التانية لما خيرت الشاطر هدد الجيش والبلد.. وقال احنا نقدر زى ما حرقنا مقرات الأمن الوطنى، ونقدر نعمل محاكمات شعبية ونحاكمهم".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته فى احتفالية أبناء الشهداء بعيد الفطر المبارك: "قسما بجلال الله 45 دقيقة.. 45 دقيقة.. خيرت الشاطر يعملي بإيده كده "فى إشارة للتهديد بالسلاح".. ويقول هنقتل ونجيب من كل حتة.. هنولع الدنيا.. انا بقسم بالله.. البعض بيقول ما تطلعولنا الحاجات دي.. أنا اقسمت بالله".

وقال الرئيس السيسي، إن مسلسل الاختيار 3 فيه جزء قليل من حجم الواقع، مؤكدا "وبنتكلم عن وقائع خاصةً".

وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي: حصل تهديد للجيش 3 مرات مع المشير طنطاوي، إذا خرجت الانتخابات لغير مرسي البلد هتولع، مضيفاً: "وخيرت الشاطر قالي حرقنا المقرات بتاع الأمن الوطني.. المرة الثالثة لمدة 45 دقيقة يعملي بإيده كده إنهم هيقتلوا".

وأضاف، اللي عملناها في 2013 حاولنا نحل المسألة بالمودة لكن للأسف ما حصلش.. وربنا يكفينا أهل الشر وبقول للمصريين خلوا بالكم من البلد دي، ومحدش كان هيقدر يهدمها.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر إلى فريق عمل مسلسل الاختيار 3، قائلا:"فرصة إن في يوم العيد أقولكم كل سنة وانتم طيبين ونشكركم".

جاء ذلك خلال الاحتفال بعيد الفطر المبارك بمركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة.​