المسلمون حول العالم يحتفلون بعيد الفطر المبارك

يحتفل المسلمون اليوم الاثنين في معظم الدول العربية والإسلامية بعيد الفطر المبارك، بعد ثبوت رؤية هلال شهر شوال.



وأعلنت 21 دولة عربية أن الاثنين الثاني من مايو/ أيار 2022 هو أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 1443 هجرية، بينما قالت دولة جزر القمر إن العيد يحل الثلاثاء.



وبدء المسلمون في مختلف الدول بالتوافد فجر اليوم بحشود كبيرة إلى المساجد والمصليات لأداء صلاة العيد في ظل رفع غالبية تدابير مواجهة فيروس كورونا.



وتوافد عشرات آلاف الفلسطينيين إلى المسجد الاقصى المبارك لأداء صلاة عيد الفطر السعيد، حيث امتلأت أزقة البلدة القديمة بالقدس بجموع المصلين الذين أتوا من القدس وضواحيها ومن داخل الخط الأخضر.



واقتصر الوجود العسكري لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مداخل البلدة القديمة والأبواب المؤدية للمسجد الأقصى وتحديدا عند باب المغاربة في الجهة الغربية.



وشهدت صلاة عيد الفطر خلال العامين الماضيين قيودا بسبب تدابير كورونا وصلت إلى اقتصار إقامتها في المنازل، غير أنه مع رفعها في بعض الدول وتخفيفها في أخرى، تقام هذا العام بتوسع لافت ودون قيود لأول مرة منذ عامين.



وفي العالم الإسلامي، أعلنت عدة دول من بينها إندونيسيا وتركيا وماليزيا الاثنين أول أيام عيد الفطر، بينما أعلنت باكستان أن الاثنين هو المتمم لشهر رمضان، ليكون الثلاثاء هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر.



وكانت سنغافورة قد أعلنت مساء الأحد أيضا أن الثلاثاء سيكون أول أيام عيد الفطر، الذي تحتفل به أغلبية الدول العربية والدول ذات الأغلبية المسلمة اليوم.



الجزيرة نت ـ وكالات

