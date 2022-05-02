زيلينسكي يحذّر: العالم سيواجه أزمة غذائية بسبب الحصار الروسي

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 2 مايو 2022 10:16 صباحاً - منذ 60 دقيقة

حذّر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين أن أوكرانيا قد تخسر عشرات الملايين من الأطنان من الحبوب بسبب حصار روسيا لموانئها على البحر الأسود، مما يؤدي إلى أزمة غذائية ستؤثر على أوروبا وآسيا وأفريقيا.

وأبلغ زيلينسكي برنامج (60 دقيقة) الإخباري الأسترالي: “روسيا لا تسمح للسفن بالدخول أو الخروج، إنها تسيطر على البحر الأسود. روسيا تريد أن توقف اقتصاد بلادنا بالكامل”.

يذكر أن أوكرانيا مُصدر رئيسي للحبوب والمنتجات الغذائية الأخرى وكذلك المعادن.