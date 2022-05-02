شكرا لقرائتكم خبر عن 8 قتلى جراء حريق داخل منطقة سكنية في الفلبين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مكتب الحماية من الحرائق إن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم اليوم الاثنين إثر اندلاع حريق في منطقة سكنية داخل حرم جامعة حكومية في الفلبين.

وجاء في تقرير المكتب أن ثلاثة أشخاص أصيبوا في الحريق، الذي آتى على أكثر من 80 منزلا في حرم جامعة الفلبين في ضاحية كزون في مانيلا.

وقال المحققون إن الحريق انتشر سريعا في المنازل، المصنوعة من مواد خفيفة.

ومازالت تعمل السلطات على تحديد سبب اندلاع الحريق، ولكن يتردد أنه بدأ في غرفة نوم بالطابق الثاني بأحد المنازل.