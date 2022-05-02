شكرا لقرائتكم خبر عن 200 ألف مصل أدوا صلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدى عشرات آلاف الفلسطينيين صلاة عيد الفطر اليوم الاثنين ، في المسجد الأقصى.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، أن أكثر من 200 ألف مصل أدوا صلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى وسط تكبيرات العيد ورفع للأعلام الفلسطينية. وبحسب مصادر فلسطينية بدأ توافد المصلين بمن فيهم عائلات كاملة ضمت رجال ونساء وأطفال إلى باحات المسجد، منذ ساعات الفجر، حيث امتلأت ساحاته بالمصلين مع بدء الصلاة.

وأوضحت المصادر أن الشرطة الإسرائيلية كثفت نشر عناصرها في محيط البلدة القديمة في القدس وأزقتها دون تسجيل صدامات مع المصلين.

وخصصت خطبة العيد للحديث عن مكانة المسجد الأقصى في الدين الإسلامي وأهمية التمسك به والرباط من أجل الدفاع عنه.