وسائل إعلام تكشف أن موانئ هولندا مستمرة في استقبال السفن المحملة بالنفط الروسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أكدت هيئة الإذاعة الهولندية أن سفن النفط الروسي مستمرة في الوصول إلى هولندا، موضحة أن رفض عمال الميناء تفريغ السفينة Sunny Liger المحملة بالنفط الروسي كان حادثا لمرة واحدة.



وأشارت القناة التليفزيونية يوم الأحد، إلى أن "ناقلة النفط CB Caribic دخلت ميناء أمستردام صباح اليوم". وأضاف: "على حد علمنا لم تكن هناك مشاكل في تفريغها. ويرجع ذلك إلى حقيقة أن نقابة عمال الموانئ لم تحث أعضائها على رفض المشاركة في العمل".

وفي وقت سابق، رفض عمال أحد موانئ السويد تفريغ السفينة Sunny Ligerالمحملة بالنفط الروسي، والتي كانت تبحر تحت علم جزر مارشال. وبعد ذلك، وصلت الناقلة إلى الساحل الهولندي، لكن عمال مينائي روتردام وأمستردام أعلنوا أيضا أنهم لن يشاركوا في تفريغها.

وقالت أسماء حجاري، الناطقة باسم نقابة عمال الموانئ الهولندية، إن ذلك كان حدثا لمرة واحدة، تضامنا مع عمال الموانئ في السويد، مشددة على أن "نقابات عمال الموانئ تعمل معا في جميع أنحاء العالم".

وقالت حجازي إنه فيما يتعلق بالسفن الأخرى، فتستمر عمليات تفريغ النفط، مشيرة إلى أن "مقاطعة سفن النفط الروسية، من وجهة نظر قانونية، صعب للغاية." وأضافت أن "الناقلات التي تحمل النفط الروسي ما زالت تتنقل في الموانئ الهولندية. وإذا لم تكن خاضعة للعقوبات، فلا يوجد عمليا شيء يمكننا القيام به".