ماذا قال رئيس نيكاراغوا حول حرب روسيا في أوكرانيا؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أكد رئيس نيكاراغوا دانييل أورتيغا أن روسيا تحارب النازيين في أوكرانيا المدعومين من واشنطن والاتحاد الأوروبي، مذكرا بقتل النازيين 40 عاملا حرقا بأوديسا عام 2014 لمناهضتهم الانقلاب.



وقال أورتيغا في كلمة ألقاها بمناسبة عيد العمال، إن "روسيا تحارب النازيين في أوكرانيا الذين وصلوا إلى السلطة بعد انقلاب وحشي عام 2014، الذي يذكرنا بمحاولات تغيير السلطة في نيكاراغوا وفنزويلا".

وأضاف: "العالم تهزه الحرب ولن نغض الطرف عنها، وروسيا تقاتل من أجل أمنها ضد النازيين الذين حكموا وارتكبوا أعمالا إجرامية في أوكرانيا بعد انقلاب 2014".

وانتقد تشجيع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للسلطات الأوكرانية التي أكد أنها تمارس أعمالا إرهابية منذ انقلاب العام 2014.

وأضاف: "إنهم من نفس المدرسة، القتل والحرق.. لقد أحرقوا بيت النقابات (في أوديسا) حيث هاجم النازيون العمال لأنهم كانوا ضد الانقلاب".

وأردف قوله: "من المنطقي أن يلجأ العمال إلى المبنى محتمين بالحجارة والعصي.. لكن ماذا فعل النازيون؟ لقد حرقوا وقتلوا أكثر من 40 عاملا، وكل هذا بمباركة وتشجيع وتواطؤ ودعم الإمبريالية الأمريكية الشمالية والأوروبية، الذين اجتمعوا لإثارة هذا الانقلاب".

وفي ما يتعلق بعيد العمال، أشار إلى أن "روسيا هي التي جلبت لأول مرة في تاريخ البشرية العمال والفلاحين إلى السلطة، وهي التي هزمت النازية في المعركة الحاسمة من أجل الإنسانية".