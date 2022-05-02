اندلاع أعمال شغب عنيفة في مركز احتجاز بفنزويلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أثار سجناء بمركز للشرطة في ولاية كارابوبو الفنزويلية أعمال شغب عنيفة واحتجزوا ثلاثة حراس رهائن، مطالبين بإعادة توزيع نزلاء الزنازين المكتظة.



وقال مكتب المدعي العام في البلاد إن الحادث انتهى وتم نقل أكثر من 50 شخصا إلى سجن قريب: "وصل الضباط من مكتب المدعي العام رقم 14 و 28 في كارابوبو لحقوق الإنسان إلى مركز التنسيق للشرطة الوطنية البوليفارية في لوس غوايوس لقمع أعمال الشغب. وتمكنوا من تحرير ثلاثة رهائن وترتيب نقل 53 سجينا إلى سجن توكيتو القضائي".

وأشارت السلطات إلى أن ثلاثة حراس أُطلق سراحهم من الأسر هم الآن في حالة خطيرة، تم تشخيص أحدهم بكسر في الجمجمة، بينما فقد الآخر أذنه.

وذكرت وسائل إعلام محلية، نقلا عن أقارب السجناء، أن سبب أعمال الشغب كان انتهاك حقوق السجناء والاحتجاز في زنازين مكتظة.