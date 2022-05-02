مصرع 8 أشخاص بينهم أطفال في حريق بحي فقير في مانيلا بالفلبين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

لقى ثمانية أشخاص مصرعهم، بينهم ستة أطفال، إثر حريق اندلع اليوم الاثنين في حي فقير في العاصمة الفلبينية مانيلا ودمر 80 منزلا.



وقال مسؤول في الإطفاء، إن ثمانية أشخاص لقوا مصرعهم، بينهم ستة أطفال، فيما أصيب ثلاثة أشخاص آخرون فى الحريق الذي اندلع اليوم في حوالي الساعة الخامسة صباحا في الطابق الثاني من منزل فى مستوطنة غير رسمية للفقراء.

وأوضح ضابط الإطفاء، جريج بيشيدا، لوكالة "فرانس برس" أن إخماد الحريق استغرق ما يقرب من ساعتين، لافتا إلى أن "الضحايا كانوا محاصرين داخل منازلهم، حيث انتشر الحريق بسرعة".

وأضاف: "تتكون تلك المنازل من مواد بسيطة، وعندما اندلع الحريق أصيب الناس بالصدمة".

ويعيش أكثر من 13 مليون شخص في العاصمة الفلبينية المكتظة بالسكان، ويقطن عشرات الآلاف منهم في أحياء فقيرة، حيث تنتشر الحرائق.