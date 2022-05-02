شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر آلاف المسلمين يؤدون صلاة عيد الفطر .. في مسجد موسكو الكبير والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يحتفل المسلمون، اليوم الاثنين، في روسيا بعيد الفطر المبارك، ويشهد مسجد موسكو الكبير، مثل كل عام في هذه المناسبة، توافد آلاف المصلين منذ الصباح الباكر لأداء صلاة العيد.



وعلى عكس السنتين الماضيتين اللتين أجبر فيهما وباء كورونا مسلمي روسيا على الاحتفال في المنازل وتجنب التجمعات، عادوا هذه السنة لإحياء العيد بشكل طبيعي وأداء صلاة العيد في مسجد موسكو الكبير، حيث يتجمع الآلاف من المسلمين.