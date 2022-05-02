شكرا لقرائتكم خبر عن الدنمارك تدين انتهاك طائرة استطلاع روسية لمجالها الجوي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن وزير الخارجية الدنماركي يبي كوفود، الأحد، أن كوبنهاغن دانت انتهاك طائرة استطلاع روسية للمجال الجوي الدنماركي، واستدعت السفير الروسي لديها بشأن هذا الحادث.

وكتب يبي كوفود في تغريدة على "تويتر": "استدعي السفير الروسي إلى وزارة الخارجية غدًا" الاثنين. وأضاف "انتهاك روسي آخر للمجال الجوي الدنماركي هذا غير مقبول إطلاقا ومثير للقلق خصوصا في الوضع الحالي".

ووقع الحادث مساء الجمعة عندما حلقت طائرة استطلاع روسية في المجال الجوي الدنماركي شرق بورنهولم (جزيرة دنماركية) قبل دخولها المجال الجوي السويدي، وأضاف: "تدخلت طائرتان دنماركيتان من طراز اف-16 على الفور".

وغادرت الطائرة الروسية بعد ذلك المجال الجوي الدنماركي.