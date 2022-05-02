العثور على حطام في المريخ... وناسا تعلّق

01 مايو , 2022
العثور على حطام في المريخ.
التقطت طائرة مروحية تابعة لوكالة ناسا صورة فريدة لحطام معدات ساعدت في هبوط مسبار «بيرسيفيرانس» الذي أرسلته الوكالة لكوكب المريخ قبل نحو عام.
وأظهرت الصورة، بالغة الدقة، الحطام الذي بدا كأنه يعود لصحن طائر، لكنه في الحقيقة كان عبارة عن مظلة وغطاء مخروطي الشكل ساعد المسبار على الهبوط.
وعن صورة الحطام، قال المهندس إيان كلارك الذي أشرف على تطوير نظام هبوط مسبار بيرسيفيرانس على المريخ: «إنه يبدو من عالم آخر.. أليس كذلك؟»، حسب ما نقلت عنه صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية.
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