لافروف: روسيا لم تعطل قط جهوداً مبذولة لتجنب حرب نووية

01 مايو , 2022
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (أ ف ب).
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مقابلة مع قناة تلفزيونية إيطالية إن بلاده ملتزمة تماماً بالعمل على منع اندلاع حرب نووية.
وأضاف متحدثاً بالروسية من خلال مترجم إيطالي، «الإعلام الغربي يُسيء تفسير التهديدات الروسية».
وقال: «روسيا لم تعطل قط الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاقات تضمن عدم نشوب حرب نووية مطلقاً».
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