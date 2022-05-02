إنقاذ صينية قضت 50 ساعة تحت ركام مبنى منهار (أ ف ب).

أوردت وسائل إعلام صينية رسمية أن امرأة تم إنقاذها،الأحد، من تحت أنقاض مبنى في وسط الصين بعد أكثر من 50 ساعة من انهياره، ما خلف عشرات المحاصرين أو المفقودين.

وعرض التلفزيون الصيني الرسمي مقطعاً مصوراً لعمّال إنقاذ يخرجون المرأة على نقالة. وكان من الممكن سماع البعض وهم يهتفون بكلمات التشجيع خلال العملية.

وقال التلفزيون إن السيدة نُقلت إلى المستشفى وهي في حالة صحية مستقرة.

وهذه السيدة هي سادس شخص يتم إنقاذه من المبنى الذي انهار بعد ظهر الجمعة في مدينة تشانغشا، عاصمة مقاطعة هونان. ولا يزال عشرات الأشخاص في عداد المفقودين إثر هذه الكارثة.