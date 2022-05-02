01 مايو , 2022 الأمير وليام وزوجته يحتفلان بعيد ميلاد ابنتهما الأميرة شارلوت بصور جديدة نشر الأمير البريطاني وليام وزوجته كيت ثلاث صور لابنتهما الأميرة شارلوت يوم الأحد بمناسبة عيد ميلادها السابع. وستبلغ الأميرة شارلوت السابعة من عمرها وقد التقطت كيت هذه الصور في نورفولك بشرق إنجلترا. والأميرة شارلوت هي حفيدة الملكة إليزابيث وهي الرابعة في ترتيب العرش بعد جدها الأمير تشارلز ووالدها الأمير وليام وشقيقها الأكبر الأمير جورج.

كانت هذه تفاصيل خبر الأمير وليام وزوجته يحتفلان بعيد ميلاد ابنتهما الأميرة شارلوت بصور جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.