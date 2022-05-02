عاصفة ترابية تضرب العراق... إغلاق مطاري بغداد والنجف

عاصفة ترابية تضرب العراق (أ ف ب).

تعرضت بعض أنحاء العراق، لعاصفة ترابية هي السادسة خلال شهر، أدت إلى إغلاق مطاري بغداد والنجف الدوليين في ظاهرة يزداد تكرارها، فيما سجّلت نحو مائة حالة استشفاء جراء رداءة الجو.

وغطّت سحب من الغبار الأصفر أغلب مناطق وسط وجنوب العراق، بينها العاصمة بغداد ومدينة الناصرية الجنوبية وبابل في الوسط والنجف وكربلاء.

وإثر ذلك، علقت سلطة الطيران المدني العراقية الأحد الرحلات الجوية الآتية والمغادرة من مطاري بغداد والنجف، كما صرح مسؤول لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال جهاد الديوان مدير العلاقات في سلطة الطيران المدني إن «الرحلات الجوية إلى مطار بغداد والنجف توقفت بسبب العاصفة الترابية». وأضاف أن «حركة الطائرات القادمة والمغادرة ستعود إلى طبيعتها حال تحسن الظروف الجوية».

من جهتها، أعلنت إدارة مطار بغداد الدولي أن مدى الرؤية بلغ «أقل من 500 متر».