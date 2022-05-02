لاجئة من ماريوبول تروي لحظات رعب «يوقف القلب» في مخابئ مصنع آزوفستال

الحرب في أوكرانيا (أ ف ب).

شعرت ناتاليا أوسمانوفا بأن قلبها سيتوقف وهي تسير منحنية في متاهة المخابئ المقامة على مسافة بعيدة تحت أرض مصنع أزوفستال للصلب الذي أقيم في العهد السوفيتي بعد أن أصابها الرعب من سقوط القنابل الروسية كالمطر على ماريوبول.

تحدثت ناتاليا (37 عاماً) إلى «رويترز» بعد إجلائها من المصنع، وهو مجمع ضخم أقيم في عهد جوزيف ستالين وتضمن تصميمه شبكة تحت الأرض من المخابئ والأنفاق ليصمد أمام الهجوم.

وقالت ناتاليا، وهي تصف ما حدث لها خلال الوقت الذي أمضته في المخابئ تحت الأرض «خفت ألا يتحمل المخبأ القصف. كان خوفي مريعاً». وأضافت «عندما بدأ المخبأ يهتز أصابتني الهستيريا، ويستطيع زوجي أن يشهد على ذلك: كنت خائفة من أن ينهار المخبأ».

وقالت «لم نر الشمس وقتاً طويلاً».

وتحدثت عن نقص الأوكسجين في المخابئ والخوف الذي جثم على أنفاس المتجمعين هناك من أن يفقدوا حياتهم.

ناتاليا من بين عشرات المدنيين الذين تم إجلاؤهم من المصنع في ماريوبول، وهي مدينة ساحلية حاصرتها القوات الروسية لأسابيع وحولتها إلى أنقاض وخراب.