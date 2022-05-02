انت الان تتابع خبر عيد الفطر يحل في 3 أيام مختلفة بالعالم الإسلامي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 - متابعة
توزع عيد الفطر لهذا العام على 3 أيام، حيث احتفلت ببدايته بعض الدول يوم أمس الأحد وأخرى تحتفل اليوم الاثنين، وثالثة ستحتفل به يوم غد الثلاثاء.
محمد يوسف
متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات
– الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة.
– الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء
– التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم
– مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع