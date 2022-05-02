انت الان تتابع خبر عيد الفطر يحل في 3 أيام مختلفة بالعالم الإسلامي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 - متابعة

توزع عيد الفطر لهذا العام على 3 أيام، حيث احتفلت ببدايته بعض الدول يوم أمس الأحد وأخرى تحتفل اليوم الاثنين، وثالثة ستحتفل به يوم غد الثلاثاء.