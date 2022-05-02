الأمم المتحدة تؤكد أن عملية تجري لإجلاء المدنيين من ماريوبول.. تفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

قال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الأحد إن الأمم المتحدة تشرف على "ممر آمن" للمدنيين من مصانع الصلب في آزوفستال في مدينة ماريوبول الأوكرانية.



وقال المتحدث سافيانو أبرو لرويترز إن العملية بدأت في 29 أبريل (نيسان) ويجري تنسيقها مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وروسيا وأوكرانيا.

وأضاف أن العملية وصلت إلى مصانع الصلب صباح السبت. وذكر أنه لا يمكن الكشف عن مزيد من التفاصيل حتى لا تتعرض سلامة من تم إجلاؤهم والقافلة للخطر.