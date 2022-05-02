شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كييف تكشف عن مقتل ضباط روس كبار بهجوم أوكراني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

قتل عدة أشخاص في هجوم أوكراني على مقر لأركان الجيش الروسي في إيزيوم، وفقاً لمعلومات نشرها مسؤولون حكوميون في كييف.



وكان من بين الضحايا ضباط كبار، حسبما أفاد مستشار وزير الداخلية الأوكراني، أنطون هيراشتشينكو، عبر تليغرام.

كما يقيم قائد هيئة الأركان العامة الروسي فاليري غيراسيموف هناك لقيادة الهجوم في دونباس، وفقاً لمسؤولين أوكرانيين.

وتردد أن الهجوم الذي وقع في المدينة الواقعة بشرق البلاد حدث السبت. ولم يصدر تأكيد للهجوم من موسكو أو ما إذا كان جيراسيموف يقيم في المنطقة.