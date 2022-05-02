البابا يطالب بفتح ممرات انسانية في ماريوبول.. تفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

جدد البابا فرنسيس الأحد نداءه لفتح ممرات إنسانية بهدف إجلاء المدنيين من مدينة ماريوبول الأوكرانية التي "تعرضت للقصف بوحشيّة ودُمِّرَت".



وقال خلال صلاة التبشير الملائكي في ساحة القديس بطرس "تتجّه أفكارنا مباشرةً إلى مدينة ماريوبول الأوكرانية، مدينة مريم، التي تعرضت للقصف بوحشيّة ودُمِّرَت. أجدد طلب إنشاء ممرات إنسانية آمنة".

وتم إجلاء مجموعة أولى من المدنيين ليل السبت الأحد من مصانع الصلب في آزوفستال، آخر جيب للمقاومة الأوكرانية في مدينة ماريوبول الساحلية في جنوب شرق أوكرانيا، التي دمرت بشكل شبه كامل بعد أسابيع من الحصار.

وتم إجلاء عشرين مدنياً وفق كتيبة آزوف الأوكرانية، في سابقة، بعدما فشلت جميع محاولات الإجلاء الفائتة.

من جهتها أكدت وزارة الدفاع الروسية أن مجموعتين من المدنيين، من 25 و21 شخصاً، تمكنوا من الخروج من آزوفستال، حيث تقول كييف إن مئات من المقاتلين والمدنيين الأوكرانيين لا يزالون يحتمون في شبكة أنفاق تحت الأرض تعود إلى الحقبة السوفياتية.

إلى ذلك ندد الحبر الأعظم بـ "تدهور مروع للبشرية". وقال "من فضلكم لا تستسلموا لمنطق العنف ولدوامة السلاح الفاسدة".