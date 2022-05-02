شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أوكرانيا تطالب أوروبا بحظر النفط الروسي (الاسباب) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إنه أبلغ جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي الأحد بأن الجولة التالية من عقوبات الاتحاد يجب أن تشمل حظراً نفطياً على روسيا.



وكتب كوليبا على تويتر بعد اتصاله مع بوريل "أكدت أيضا أنه لا يوجد بديل لمنح أوكرانيا وضع مرشح لنيل عضوية الاتحاد الأوروبي. لقد أولينا اهتماما منفصلاً لمزيد من الإجلاء الآمن من ماريوبول المحاصرة".