"تشاك شومر " يؤكد أن مصادرة أصول مقربين من بوتين ضمن حزمة مساعدات أمريكية لأوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

قال السناتور تشاك شومر زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي الأحد إنه سيضيف بنوداً إلى حزمة مساعدات بقيمة 33 مليار دولار لأوكرانيا للسماح للولايات المتحدة بمصادرة أصول مملوكة لمقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وإرسال العائد من أموال بيعها مباشرة إلى أوكرانيا.



وقال شومر في إفادة إعلامية من مدينة نيويورك "أوكرانيا بحاجة إلى كل المساعدات التي يمكن أن تحصل عليها، وفي الوقت نفسه، نحتاج نحن إلى جميع الأصول التي يمكننا تجميعها لمنح أوكرانيا المساعدات التي تحتاجها".

وطلب الرئيس الأمريكي جو بايدن من الكونغرس الخميس الموافقة على مساعدات بقيمة 33 مليار دولار لكييف فيما يمثل زيادة كبيرة للتمويل الأمريكي لأوكرانيا بعد أكثر من شهرين من الغزو الروسي.

وقال شومر إن إدارة بايدن طلبت من أعضاء الكونغرس إدراج بنود في مشروع قانون المساعدات لمساعدتها على مصادرة الأصول وتصفيتها وإرسال الأموال إلى أوكرانيا.

وأشار مجلس النواب الأمريكي الأربعاء إلى دعمه منح إدارة بايدن مزيداً من الصلاحيات لاستهداف المستفيدين من ارتباطهم بالرئيس الروسي.

سيُستخدم مبلغ 33 مليار دولار الممنوح لأوكرانيا، والذي قال أعضاء في الكونغرس إنهم يريدون الموافقة عليه بسرعة، في توفير الأسلحة والذخيرة والمساعدات العسكرية الأخرى، فضلاً عن مساعدات اقتصادية وإنسانية مباشرة لأوكرانيا.