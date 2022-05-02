وزير الداخلية الأمريكي يحذر من ضغوط حال تزايد عدد المهاجرين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

- قال وزير الأمن الداخلي الأمريكي أليخاندرو مايوركاس الأحد، إن نظام الهجرة الأمريكي سوف يتعرض لضغوط هائلة إذا تسبب إنهاء سياسة الترحيل السريع في حدوث قفزة بأعداد المهاجرين تصل إلى 18 ألف مهاجر على الحدود الجنوبية للبلاد.



ووفقاً لوكالة بلومبرغ للأنباء، قال ماريوركاس في برنامج "حالة الاتحاد" لشبكة سي إن إن التليفزيونية الأمريكية، إنه "ما من شك فعلاً في أنه إذا وصلنا لهذا الرقم، سيكون هناك ضغط غير عادي على نظامنا.. لكننا مستعدون لذلك".

وتأتي تصريحاته في وقت تستعد فيه الإدارة الأمريكية لإنهاء سياسة صحة عامة في 23 مايو (أيار)، وتعرف باسم "تايتل 42" وهي تسمح بطرد سريع لطالبي لجوء ومهاجرين آخرين منذ مارس (آذار) بسبب مخاوف تتعلق بتفشي فيروس كورونا.

كان بعض الديمقراطيين في مجلسي الشيوخ والنواب، بمن فيهم أولئك الذين يقتربون من خوض سباق إعادة الانتخاب هذا الخريف، انضموا إلى جمهوريين للدعوة لتمديد هذه السياسة ووضع خطة مفصلة بشأن كيفية تعامل وزارة الداخلية مع تدفق محتمل للوافدين الجدد.