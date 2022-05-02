اعتقالات في مظاهرات عيد العمال في باريس.. تفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

اشتبكت الشرطة الفرنسية مع متظاهرين في التجمعات الجماهيرية التقليدية في عيد العمال في باريس الأحد، مع تحطيم نوافذ وإلحاق أضرار بمؤسسات تجارية .



واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه، بعد أن ألحق محتجون أضراراً بفروع شركة تأمين ومنفذ لماكدونالدز وبنوك. كما حاول أشخاص ملثمين إقامة حاجز.

ووفقاً لتقارير، انضم عشرات الآلاف إلى مسيرات عيد العمال على مستوى البلاد.

وندد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان على تويتر بأعمال الشغب، واصفاً العنف بالسلوك غير المقبول. وقال إنه تم إلقاء القبض على 29 شخصاً في باريس وحدها بحلول المساء.

وركزت مظاهرات هذا العام على إصلاحات نظام المعاشات المزمعة من جانب الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي أراد في الأصل زيادة سن التقاعد من 62 إلى 65 عاماً، ولم يستبعد أخيراً أن يصل إلى 64 عاماً.