"قيس سعيد" يعلن تشكيل لجنة للإعداد لجمهورية جديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

قال الرئيس قيس سعيد في خطاب له الأحد، إنه سيجري تشكيل لجنة للإعداد لجمهورية جديدة مع تكليف هيئة للإعداد لحوار وطني.



وأوضح سعيد في خطاب له بمناسبة عيد الفطر أن اللجنة ستنهي أعمالها في ظرف وجيز وتضم هيئتين إحداهما ستتولى تنظيم الحوار الوطني بمشاركة المنظمات الوطنية.

وقال سعيد: "ستنهي اللجنة العليا أعمالها في خلال أيام معدودات لأن القضايا واضحة والخيارات واضحة".

وعرض سعيد خارطة طريق سياسية بعد إعلانه التدابير الاستثنائية وتجميده البرلمان منذ يوم 25 يوليو (تموز) الماضي، تتضمن استفتاء شعبياً وانتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

.

وقال اليوم في كلمته "أكرر اللاءات الثلاثة لا صلح ولا تفاوض ولا اعتراف بمن خربوا البلاد وعاثوا فيها فسادا وليعتبر هؤلاء أنفسهم من الماضي ولا عودة إلى ما قد مضى".

كان نور الدين الطبوبي أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل، النقابة القوية في تونس وذات النفوذ التقليدي في البلاد، قد طالب في خطاب بمناسبة عيد العمال في وقت سابق اليوم الأحد، الرئيس سعيد بالشروع الفوري في إطلاق حوار وطني قبل فوات الأوان لتفادي انهيار اقتصادي ومالي غير مسبوق.