شكرا لقرائتكم خبر عن حظر تجفيف أو ردم مساحات من البحيرات إلا للأغراض القومية وفقا للقانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حظر قانون البحيرات والثروة السمكية الصادر برقم 146 لسنة 2021، تجفيف أو ردم أى مساحات من البحيرات أو بواغيزها أو البرك الخاضعة لإشراف جهاز تنمية البحيرات، إلا للأغراض القومية .

ونصت المادة رقم 12 من القانون على أنه يُحظر تجفيف أو ردم أى مساحات من البحيرات أو بواغيزها أو البرك الخاضعة لإشراف الجهاز ، والتى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ، إلا للأغراض القومية .

ووفقا للقانون يحظر حيازة أو استعمال أية آلات أو معدات أو أدوات رفع المياه داخل البحيرات أو بواغيزها أو على شواطئها أو الأراضى المملوكة للأفراد التى تغطيها المياه وتكون متصلة بالمياه المصرية إلا بترخيص من الجهاز .