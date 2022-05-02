الرئيس الأوكراني يعلن بدء إخلاء المدنيين من مصنع آزوفستال بماريوبول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بدء إخلاء المدنيين من من مصنع آزوفستال في مدينة مريوبول الاستراتيجية.



قال زيلينسكي إن أول مجموعة تضم 100 مدني أوكراني كانت قد أُجليت من مصنع آزوفستال للصلب بمدينة ماريوبول ستصل إلى مدينة زابوريجيا التي تخضع للسيطرة الأوكرانية غدا الاثنين.

وأضاف على تويتر "ممتن لفريقنا! إنهم يعملون الآن مع (الأمم المتحدة) لإجلاء مدنيين آخرين من المصنع".

وكانت موسكو قد أعلنت في وقت سابق أنه تم إجلاء 40 مدنيا الأحد من مصنع آزوفستال إلى مناطق تحت سيطرة روسيا في شرق أوكرانيا وفق وكالتي تاس وريا نوفوستي للأنباء، بينما أكدت الأمم المتحدة أن إجلاء المدنيين من المنطقة "مستمر".

ونُقل 18 رجلا و14 امرأة وثمانية أطفال من ماريوبول إلى جمهورية دونيتسك المعلنة من جانب واحد (يسيطر عليها الانفصاليون الموالون لروسيا)، وفق مراسل لوكالة تاس.

وكثفت روسيا مؤخرا عملياتها العسكرية في شرق أوكرانيا بحثا عن ربط أراضيها في شبه جزيرة القرم بأراضي البلد الجار وتأمين خطوط إمداد لقواتها.

وعانى الجيش الروسي مع بدء العملية العسكرية في 24 فبراير/شباط خاصة حول كييف من أزمات لوجيستية بحسب العديد من التقارير الغربية.

ويمثل السيطرة على ماريوبول خطوة حاسمة بالنسبة لروسيا لتطوير العمليات في أوكرانيا.

وأعلنت روسيا الانتصار في ماريوبول يوم 21 أبريل/ نيسان، حتى مع لجوء مئات من أفراد القوات الأوكرانية والمدنيين للاحتماء في مصنع للصلب تعرض لقصف شامل في مدينة آزوفستال حيث حوصروا مع القليل من الطعام والماء والدواء.

وتعطلت مفاوضات إجلاء المدنيين مرارا في الأسابيع الماضية، وتبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات بالتسبب في ذلك.