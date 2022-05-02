مديرية مكافحة الإرهاب في كردستان العراق: سقوط 6 صواريخ قرب نهر بادينان بمحافظة أربيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب بإقليم كوردستان، مساء الأحد، سقوط ستة صواريخ على حدود قضاء خبات في محافظة أربيل، والمطل على محافظة نينوى، شمالي العراق.



وذكر الجهاز في بيان، أن الصواريخ سقطت قرب نهر بادينان في حدود قضاء خبات.

وأضاف: "حسب المعلومات فقد تم إطلاق الصواريخ من حدود قضاء برطلة في ناحية الحمدانية بمحافظة نينوى".

وأفادت خلية الإعلام الأمني، التابعة للجيش العراقي بتعرض مصفاة للنفط تابعة لشركة "كار" النفطية لاستهداف صاروخي داخل إقليم كوردستان.

وذكرت الخلية في بيان لها،أنه "في الوقت الذي ينعم به العراقيين بالأمن والأمان، ويستعدون للاحتفال بعيد الفطر المبارك، تحاول عصابات الارهاب والجريمة تعكير صفو الحياة وترهيب المجتمع وتهديد المنشأت النفطية في البلاد".

وأضاف البيان "أقدمت هذه العصابات الاجرامية، مساء اليوم، على استهداف مصفى شركة (كار) بالصواريخ في منطقة (كور كوسك) في قضاء خبات التابع لمحافظة أربيل، مما أدى إلى إصابة إحدى الخزانات الرئيسية للمصفى ونشوب حريق بداخله، حيث تم السيطرة على هذا الحريق من قبل الجهات المختصة، فيما سقط صاروخ آخر في السياج الخارجي للمصفى، دون أن تكون هناك خسائر بشرية".

وتابع: "هذا العمل الجبان الغاية منه التأثير على إمدادات الطاقة الكهربائية في هذا التوقيت تحديداً.

ولفت إلى أن قوة أمنية انطلقت بعد حادثة إطلاق الصواريخ للبحث عن المنفذين ومنصات الاطلاق، وعثرت على منصة محشوة بأربعة صواريخ بالقرب من منطقة الفاضلية في ناحية بعشيقة في سهل نينوى، حيث تم التعامل مع الصواريخ وابطال مفعولها.

وتوعد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، بملاحقة منفذي الاعتداء على محافظة أربيل، واصفا الاعتداء بـ"الجبان".

وفي السادس من أبريل/نيسان الماضي سقطت عدة صواريخ كاتيوشا قرب مصفى كوروكوسك التابع لشركة "كار"، في قضاء خبات غرب محافظة اربيل، من دون التسبب بأضرار.