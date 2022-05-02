شكرا لقرائتكم خبر عن صد هجمات روسية بالقرب من «زابوريجيا» الأوكرانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الجيش الأوكراني إنه صد سلسلة من الهجمات الروسية حول مدينة زابوريجيا في جنوبي أوكرانيا.

ونقلت وكالة المعلومات المستقلة الأوكرانية مساء الأحد عن رئيس الادارة العسكرية لمنطقة زابوريجيا اوليكساندر ستاروخ قوله إن القوات الأوكرانية ثابته في الجبهات الواقعة جنوب شرق المدينة، وتم استغلال فترة توقف للقتال منذ دخولها حيز التنفيذ لتعزيز المواقع الدفاعية .

وقال إن الوحدات الروسية قامت بعدة محاولات غير ناجحة لمحاصرة القوات الأوكرانية شرق زابوريجيا وتعرضت العديد من المباني السكنية وشبكات الكهرباء والهاتف لأضرار خلال المعارك.