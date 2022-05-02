وزير الخارجية الروسي: بلادنا لم تسع لعرقلة التوصل إلى اتفاق يجنبنا الحرب النووية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن بلاده لم تسع لعرقلة التوصل إلى اتفاق يجنبنا الحرب النووية.



وقال لافروف، الأحد، إن وسائل الإعلام الغربية تضلل الجمهور وتدعي أننا نسعى للحرب.

ولفت لافروف أن روسيا طورت أسلحة بالموجات فوق الصوتية لتنفذ هجوما مضادا ضد هجوم محتمل من الغرب.

ونوه إلى أن الهجمات الأوكرانية على منطقة دونباس تهدف إلى ترويع المدنيين هناك، مؤكدا أن روسيا لا تريد تغيير النظام في أوكرانيا ويهمنا سلامة المواطنين في شرق البلاد.

وكان وزير الخارجية الروسي قد قال إن موسكو لا تعتبر نفسها في حرب مع حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وتابع "إذا اعتبرنا أنفسنا في صراع مع الناتو سيزيد خطر اندلاع حرب نووية، ولا يمكننا أن نسمح بذلك".

يأتي ذلك فيما وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم على قانون يقضي بتعزيز الإجراءات الرامية إلى ضمان أمن الدولة في المجال المعلوماتي.

وينص "قانون الإجراءات الإضافية الرامية إلى ضمان أمن روسيا المعلوماتي" المنشور على موقع الوثائق الحكومية الروسي على تبني سلسلة من الخطوات في هذا الصدد، بحسب قناة "آر تي" الروسية.

وبموجب القانون الجديدة، يقع على نواب رؤساء هيئات الحكم التنفيذية الفيدرالية والصناديق والمؤسسات وغيرها من الجهات الحكومية، المسؤولية عن ضمان الأمن المعلوماتي لهذه المؤسسات، خصوصا من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة لكشف ومنع هجمات سيبرانية ومعالجة الأضرار الناجمة عنها والرد على أي حوادث حاسوبية.

ويقضي القانون الجديد بتشكيل وحدات خاصة داخل هذه المؤسسات الحكومية ستعمل على ضمان أمنها في المجال المعلوماتي.

ويحظر القانون الجديد استخدام هذه الجهات الحكومية اعتبارا من مطلع يناير/كانون الثاني 2025 وسائل حماية المعلومات المنتجة من قبل "دول تتخذ خطوات غير ودية بحق روسيا والهيئات والأفراد الروس" وكذلك الشركات المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بهذه الدول.