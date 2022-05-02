الكاظمي: سنلاحق منفذي الاعتداء “الجبان” على مصفاة النفط في أربيل

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 2 مايو 2022 04:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أجرى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اتصالاً هاتفياً مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني السيد مسعود بارزاني، تبادلا خلاله التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد.

وخلال الاتصال أعرب الكاظمي عن أصدق أمنياته بأن يجتاز الشعب العراقي في كل مكان من أرض العراق تحدياته قوياً منتصراً، وأن يديم الباري نعمته بالاستقرار والأمن على ربوع إقليم كردستان وشعبنا الكردي، وسائر أرض الرافدين بجبالها وسهولها، وبجميع أطيافها المتآخية.

وجرى خلال الاتصال مناقشة الأوضاع الأمنية وما قامت به عصابات الإرهاب والجريمة من استهداف لأحد المصافي في قضاء خبات بمحافظة أربيل.

وكانت سلطات مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان قد قالت في وقت سابق الأحد إن ستة صواريخ سقطت قرب مصفاة كار بأربيل مضيفة أنها أطلقت من محافظة نينوى.

وقالت قوات الأمن إنها عثرت على منصة إطلاق معبأة بأربعة صواريخ في سهل نينوى عقب الهجوم وإنها تمكنت من إبطال مفعولها.

وقالت مصادر في حكومة إقليم كردستان لرويترز حينها إن المصفاة مملوكة لرجل الأعمال باز كريم برزنجي الرئيس التنفيذي لشركة كار جروب للطاقة.

وفي مارس آذار، هاجمت إيران أربيل بأكثر من عشرة صواريخ باليستية في اعتداء هو الأول من نوعه على عاصمة الإقليم الذي يتمتع بقدر من الحكم الذاتي وبدا أن الهجوم يستهدف الولايات المتحدة وحلفاءها. وأصيب شخص واحد في الهجوم.